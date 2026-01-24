Alarma en Phoenix: Devin Booker sufre una aparatosa lesión

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una noche histórica para Devin Booker terminó en una pesadilla para los Phoenix Suns. El escolta estrella del equipo de Arizona se vio obligado a abandonar el encuentro del viernes contra los Atlanta Hawks tras sufrir una lesión en el tobillo derecho que ha encendido todas las alarmas en la organización.

El momento del impacto

La tragedia deportiva ocurrió a falta de apenas cinco segundos para finalizar el tercer cuarto. Mientras Booker retrocedía en transición defensiva, pisó accidentalmente el pie del centro de los Hawks, Onyeka Okongwu, lo que provocó que su tobillo derecho se doblara de forma violenta hacia afuera.

Booker, quien acababa de anotar 16 puntos en ese periodo (totalizando 31 puntos en apenas 28 minutos de juego), quedó tendido en el tabloncillo con gestos de evidente dolor antes de ser ayudado por el cuerpo técnico para retirarse al vestuario.

Un golpe doble para Phoenix

La lesión de Booker no fue el único revés de la noche. Minutos antes, el equipo también perdió a Jalen Green, quien agravó una molestia en el tendón de la corva. Sin sus dos principales figuras en la cancha durante el último cuarto, los Suns colapsaron ofensivamente, anotando solo 12 puntos en los 12 minutos finales para terminar cayendo 110–103 ante Atlanta.

"Fue un golpe de mala suerte", declaró el entrenador de los Suns, Jordan Ott, tras el partido. "Pisó el pie de alguien más. Tendremos que evaluarlo a fondo cuando regresemos a Phoenix"

Pronóstico reservado

Aunque el equipo no ha emitido un cronograma oficial, los primeros reportes son preocupantes:

Uso de muletas: Booker fue visto abandonando el State Farm Arena apoyado en muletas, una medida de precaución que suele indicar una lesión de grado considerable.

Booker fue visto abandonando el apoyado en muletas, una medida de precaución que suele indicar una lesión de grado considerable. Riesgo de ausencia prolongada: Expertos en medicina deportiva sugieren que, por la mecánica de la caída, podría tratarse de un esguince de grado II o III, lo que mantendría al "Book" fuera de las canchas por varias semanas.

Impacto en los premios: Si Booker llegara a perderse más de 13 partidos en lo que queda de temporada, perdería su elegibilidad para los equipos All-NBA, según las reglas vigentes de la liga.

Con un récord de 27-18, los Suns se encuentran en una posición delicada en la Conferencia Oeste, a solo un paso de caer en la zona de play-in. La salud del tobillo de su máxima figura determinará si Phoenix puede mantenerse como un contendiente serio al título este año.