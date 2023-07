Se queda: LeBron James afirma que seguirá en los Lakers para su temporada 21 en la NBA

LeBron James, tras dejar algunos interrogantes en los pasados playoff sobre una posible retirada, confirmó este miércoles que jugará en el curso 2023-2024 de la NBA, lo que supondrá su temporada número 21 en la liga.

"El día que no pueda darlo todo en la pista es el día que estaré acabado. Afortunadamente para vosotros ese día no es hoy", bromeó LeBron en la entrega de los ESPYS, los premios que cada año entrega la cadena ESPN para reconocer lo mejor del deporte.

"Lucky for you guys, that day is not today."



