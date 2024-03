SPB: ¡Artillería pesada! Spartans anuncia a su primer importado para la temporada 2024

Spartans Distrito Capital ya se pone en marcha para la próxima temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto y anunciaron la incorporación de su primer importado para este 2024.

Los campeones de la primera edición de la Superliga de Baloncesto (SLB) anunciaron la firma de DaQuan Brooks como su primer foráneo para la venidera zafra, que está pautado para el 1 de mayo. El base afrontará su tercera experiencia en el baloncesto venezolano tras sus pasantías con Panteras de Miranda y de Gigantes de Guayana, este último como refuerzo en la pasada entrega.

El piloto de 1,77 metros de estatura viene de ver acción en la Superliga de Kosovo con el equipo de KB Istogu, donde registró 10.5 puntos, 2.4 rebotes y 4.4 asistencias en 10 juegos disputados. El armador de Bristol cuenta con una larga trayectoria a nivel internacional jugando en ligas de Canadá, Chile, República Dominicana, Arabia Saudita, Libia, México, Palestina, Qatar, Turquía, Estados Unidos.

Brooks repetirá por segundo año consecutivo en los tabloncillos del país, tras una destacada participación con Gigantes de Guayana en 2023. El norteamericano acumuló promedios de 13.4 unidades por duelo, 5.1 habilitaciones y 2.6 tableros.

"Me encanta el núcleo del equipo y aún no he jugado con ellos. Realmente creo que tenemos una buena oportunidad de competir por el título", declaró el base, de acuerdo con la página web del equipo espartano.