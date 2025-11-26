Mira el posible quinteto de Venezuela para enfrentar a Colombia en el inicio de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las Alturas afronta su primer compromiso en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027. Los dirigidos por Francisco "Curro" Seguro enfrentarán en dos oportunidades a Colombia, el próximo 27 y domingo 30 de noviembre, correspondiente a la primera ventana de los clasificatorios.

Además de la llegada de un nuevo seleccionador nacional, Venezuela presenta una mezcla interesantes en su plantilla con jugadores establecidos como Michael Carrera, Néstor Colmenares y David Cubillán, quienes saltarán como los líderes del combinado, junto a una nueva generación comandada por Enrique Medina, Yeferson Guerra y Carlos Fulda.

El duelo de este jueves por la noche en el Coliseo Evangelista Mora, en la ciudad de Cali, significará una especie de revancha para los criollos, tomando en cuenta que fracasaron en su último partido contra los cafeteros. Pese a esa caída en 2024, la Vinotinto de las Alturas domina el historial con nueve victorias sobre dos de los colombianos en desafíos oficiales.

Posible quinteto de Venezuela vs Colombia

Yohanner Sifontes - Piloto

José Santiago Materán - Escolta

Michael Carrera - Alero

Windi Graterol - Ala-pívot

Néstor Colmenares - Pívot

Banca: David Cubillán, Yeferson Guerra, Franger Pirela, Carlos Fulda, Elian Centeno, Anyelo Cisneros, Enrique Medina.

Cabe destacar que, la selección contará con las bajas notables de José Ascanio y Edwin Mijares, quienes se encuentran lesiones, de acuerdo con la información de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).