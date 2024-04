¡Conmovedor! Carl Herrera se sincera respecto a la situación de sus anillos robados

Uno de los sucesos más lamentables del deporte venezolano fue el robo de los anillos de campeón de la NBA de Carl Herrera en Venezuela. El ex jugador de Houston Rockets obtuvo los títulos de 1994 y 1995 en la liga estadounidense como una de las piezas importantes del banquillo del conjunto de Texas.

Con respecto a ello, el entrenador de Spartans DC para la temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto habló sobre lo que significó para él haber perdido ambas sortijas de campeón, pero también se mostró agradecido de poder seguir con vida tras el atentado a su vida que sufrió en el estado Nueva Esparta en 2014.

Herrera le da más importancia a poder seguir haciendo lo que le gusta

El entrenador detalló que, pese a haber perdido sus anillos, le da más importancia a poder seguir con vida para seguir trabajando en lo que le gusta: el baloncesto. “Yo no voy a decir que lo que me pasó, obviamente, Dios quiere que ese tipo de cosas pasen a ningún ser humano, pero yo creo que lo que pasó, pasó por algo. Yo le doy gracias a Dios que estoy aquí, que para mí es más importante mi vida y que me haya recuperado al 100%", dijo.

"Los anillos ya pasaron a un segundo plano, donde sí al principio me afectaba no tenerlos porque es algo tan preciado, algo que me costó tanto ganar, que yo muchas veces he compartido con todos ustedes porque soy venezolano y eso se lo ganaron ustedes también, apoyándome, todo eso, pero ya dejé de sentir como que ese apego a la parte material", aseveró Herrera.

Además, explicó que le gustaría que quien tenga las sortijas se las entregue en algún momento por su valor sentimental para él y el país. "Sé que tengo dos anillos, sé que me los gané. Quizá la persona que los tenga, en algún momento, pueda decir anónimamente ‘mira Carl, aquí tienes tus anillos, esto te los ganaste tú. Al tú tenerlos están en las manos adecuadas. Sabemos que nos sigues representando teniéndolos tú, aquí los tienes’ o como, a lo mejor, los fundieron ya. A lo mejor la persona que los tiene no los quiere dar porque siente que son de él", puntualizó.

"Sigo con mi vida, sigo normal. De verdad que le doy gracias a Dios porque lo más preciado que es mi vida, estoy aquí. estoy aquí contigo haciendo una entrevista. Me da la oportunidad de seguir haciendo lo que amo, dirigir, estar en el baloncesto y que puedo ver a mi familia y mi familia me puede ver. Para mí eso es lo más importante", aseveró.