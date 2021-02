Selección de baloncesto de Venezuela a nada de empezar la tercera ventana FIBA

Baloncesto Venezolano

Miércoles 17| 11:23 pm





Javier Cárdenas

Mucho ha acontecido en torno a la selección de las alturas, Duró y Coello parecen estar en sintonía con los planes, hay un trabajo que se planificó de buena manera, y se ejecuta en estos momentos.

Los resultados de esta selección vienen dados por la consecuencia de una buena administración. La preparación que ha tenido la vinotinto da mucho que pensar, se está trabajando, la consigna está bien clara, y un 3-1 en el récord de estas eliminatorias saca pecho.

A pocos días de comenzar la tercera ventana clasificatoria a la Americup, Venezuela presentó su nueva indumentaria patrocinada por una marca deportiva italiana, las imágenes de Heissler Guillent posando con la nueva camiseta son una revelación que ratifica -una vez más- la gestión Coello.

La preparación de la selección en el Poliedrito va de buena forma, todo se coordinó para estar a tope, con una buena preparación física, técnica y táctica con los jugadores a disposición en la capital venezolana. Pero no todo es color de rosa para la FVB, ya que Michael Carrera jugador del Lleida, importante dentro de la aspiraciones venezolanas, con promedio de 18.8 puntos y 7.0 rebotes por partido informó en la tarde que, por motivos sanitarios contra la Covid-19 no asistirá a la convocatoria del mandamás argentino.

“Quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de representar a mi país todos estos años que he estado en la selección, agradecer al coach Duró por la oportunidad de llamarme y de pertenecer a su selección, de verdad que estoy agradecido con él, con Hanthony Coello y a todos, para mí ha sido un poquito difícil tomar esta decisión de no ir a la selección debido a la Covid, por protección a mi equipo decidí no ir esta vez pero esperemos que pronto cambie todo lo que está pasando en el mundo y que en algún momento pueda otra vez llegar a mi selección que es lo que yo más deseo en este mundo, muchísimas gracias a todos, y bendiciones”, agregó Carrera.

Mostrando compromiso con su equipo, algo que es de valorar, pero que deja afuera su estampa en la duela de la Americup, sin duda alguna que será una baja importante para la selección.

Duró exclamó la planificación de este 2021, donde se comenzó trabajando con el equipo blanco, con jugadores seguidos de la Superliga, y seguidamente el trabajo con el segundo programa que es el de la selección mayor a partir del lunes 8 de febrero, lo que condujo a una especie de mezcla entre jugadores nuevos y veteranos, de la selección, para la posterior selección de estos.

El tercer programa, “plan altura”, los días ocho y nueve con chicos de la categoría 2005 y con la altura mínima, sin importar sus estatus o las calidades (si juegan o no al baloncesto), observados por los preparadores y técnicos que trabajan en la vinotinto, así como el plan altura de las chicas de la categoría 2005 los días once y doce.

El cuarto programa es la segunda capacitación del primer bloque de nivelación uno, de la escuela nacional de entrenadores en la región capital, los días seis, siete y ocho de este mes. Además de tener el objetivo planteado de crear una gran base de datos del baloncesto venezolano.