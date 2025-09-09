Real Madrid nombra a su nuevo técnico

Suscríbete a nuestros canales

El prestigioso entrenador italiano Sergio Scariolo ha sido anunciado como el nuevo mánager del Real Madrid, en un movimiento que busca devolverle la gloria a uno de los clubes más laureados de Europa.

La llegada de Scariolo pone fin a una búsqueda exhaustiva del sucesor de Chus Mateo, tras una temporada en la que el equipo, a pesar de ganar la Liga Endesa, no logró cumplir con las expectativas en la Euroliga. Con el nombramiento de Scariolo, el Real Madrid apuesta por la experiencia, el conocimiento y la capacidad probada de un estratega que ha llevado a la selección española a la cima del baloncesto mundial.

Un palmarés que impresiona

Sergio Scariolo no es un desconocido en el baloncesto europeo. Su palmarés habla por sí mismo: ha ganado cuatro veces el EuroBasket con la selección española, además de una medalla de plata y una de bronce en los Juegos Olímpicos. Su experiencia en la NBA, como asistente en los Toronto Raptors, le ha dado una visión global del juego, que se espera que aplique en su nuevo reto.

La directiva del Real Madrid ha depositado su confianza en Scariolo para liderar un proyecto a largo plazo que no solo busque el éxito en España, sino que también devuelva al club a la élite de la Euroliga. El italiano ha aceptado el desafío, consciente de la presión que conlleva dirigir a uno de los equipos más grandes del mundo. Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, el 'Maestro' ya se ha puesto manos a la obra.