Mundial FIBA 2023: España afrontará un gran reto en el grupo G del torneo

España es una de las selecciones que llega con mayores chances de conseguir levantar el trofeo de campeones, sin embargo, los jugadores de esta selección tienen claro que no será un camino fácil, por lo que deberán dar su mayor esfuerzo en cada fase del torneo.

En primer lugar, los españoles deberán superar las pruebas en cada uno de sus partidos de la fase de grupos, recordemos que dicha delegación se encuentra en el grupo G del Mundial junto a las selecciones de Costa de Marfil, Irán y Brasil.

Sin duda las selecciones nombradas no están por encima de España si hablamos de nivel de juego, sin embargo, no dejan de ser selecciones comprometidas con su trabajo y que no creen en los pronósticos, sino en todo lo que pueden brindar en los tabloncillos.

Es por ello que la favorita selección de España deberá esforzarse para conseguir las victorias y no llevarse una sorpresa en el camino que pueda perjudicar su intento de revalidar el título de campeones.

Recordemos que dicha delegación es la actual monarca de este certamen, ya que en 2019 mostraron su hegemonía, y en esta edición 2023 pretenden hacer lo mismo, sin embargo, habrá ausencias que podrían perjudicarlos seriamente tales como Pau Gasol, Marc Gasol o Ricky Rubio, sin embargo, dicho equipo cuenta con suficientes jugadores talentosos para llegar muy lejos y volver a mostrarse superiores ante todos.

España debutará ante Costa de Marfil el próximo sábado 26 de agosto, después deberá enfrentarse ante Brasil el 28 de dicho mes y culminará su responsabilidad en la fase de grupos luchando contra Irán el miércoles 30 de agosto.