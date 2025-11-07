Liga española de baloncesto EN VIVO por Meridiano Televisión

Por Andrea Matos Viveiros
Meridiano Televisión te ofrece la temporada completa de la Liga española de baloncesto en vivo y en exclusiva, con la transmisión de los mejores juegos. Si buscas dónde ver la Liga Endesa online y en HD, Meridiano.net también es tu mejor opción.
Este fin de semana, disfruta de la semana 6 con juegos que enfrentarán a los mejores equipos de España.
Juego del fin de semana
Sábado 8 de noviembre
- Rio Breogan vs Dreamland Gran Canaria | Antesala: 1:30p.m. - Inicio: 2:00p.m.
- Morabanc Andorra vs Unicaja | Antesala: 3:30p.m. - Inicio: 4:00p.m.
Domingo 9 de noviembre
- Basket Girona vs Barcelona | Inicio: 7:15 a.m.
- Joventut Badalona vs Real Madrid | Antesala: 1:30p.m. - Inicio: 2:00p.m | Vía streaming
Sigue cada partido gratis en señal abierta, en HD a través de InterGO, Simpleplus, NetunoGO, Aba TV GO o vía streaming en Meridiano.net. No te pierdas ni un punto, ni una asistencia, ni un triple. Vive la Liga Endesa solo por Meridiano Televisión: la casa del baloncesto en Venezuela.