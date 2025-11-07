Liga Endesa

Liga española de baloncesto EN VIVO por Meridiano Televisión

Este fin de semana continúan los mejores juegos de uno de los torneos de baloncesto más competitivos de Europa

Por

Meridiano

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 11:38 am
Liga española de baloncesto EN VIVO por Meridiano Televisión
Real Madrid baloncesto / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano Televisión te ofrece la temporada completa de la Liga española de baloncesto en vivo y en exclusiva, con la transmisión de los mejores juegos. Si buscas dónde ver la Liga Endesa online y en HD, Meridiano.net también es tu mejor opción.

Este fin de semana, disfruta de la semana 6 con juegos que enfrentarán a los mejores equipos de España.

Juego del fin de semana

Sábado 8 de noviembre

  • Rio Breogan vs Dreamland Gran Canaria | Antesala: 1:30p.m. - Inicio: 2:00p.m.
  • Morabanc Andorra vs Unicaja | Antesala: 3:30p.m. - Inicio: 4:00p.m.

Domingo 9 de noviembre

  • Basket Girona vs Barcelona | Inicio: 7:15 a.m.
  • Joventut Badalona vs Real Madrid | Antesala: 1:30p.m. - Inicio: 2:00p.m | Vía streaming

Sigue cada partido gratis en señal abierta, en HD a través de InterGO, Simpleplus, NetunoGO, Aba TV GO o vía streaming en Meridiano.net. No te pierdas ni un punto, ni una asistencia, ni un triple. Vive la Liga Endesa solo por Meridiano Televisión: la casa del baloncesto en Venezuela.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada LVBP Yoshinobu Yamamoto
Viernes 07 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Baloncesto