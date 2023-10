Este entrenador seguirá a cargo de la selección de Francia para los Juegos Olímpicos París 2024

Vincent Collet seguirá al mando de la selección francesa de baloncesto para los Juegos Olímpicos de París 2024, tras su fracaso en el Mundial FIBA 2023 donde cayeron en la primera ronda y no lograron hacer valer su condición de favoritos en el torneo.

Tras esa dura eliminación en suelo asiático, Jean-Pierre Siutat, presidente de la FFBB, confirmó este martes en una rueda de prensa que Collet será el entrenador principal de conjunto galo para las próximas Olimpiadas. El coach francés está al frente del combinado nacional desde el 2009, siendo el más ganador dirigiendo a Francia en competiciones oficiales con 1 medalla de oro, 2 de plata y 1 bronce en Eurobasket, 2 bronces en Copas Mundiales de Baloncesto y 1 medalla de plata en Juegos Olímpicos.

El presidente de la FFBB aseguró que confían en Collet para llevar a los franceses al éxito en los Juegos Olímpicos que se realizarán en su país. Además, Boris Diaw, gerente general de la selección, habló del equipo y de Joel Embiid, quien decidió representar a Estados Unidos el próximo año.

"Como ya han dicho los jugadores, por supuesto que son en parte responsables de este fracaso", dijo sobre la actuación de los jugadores en el Mundial. "Han admitido que no han estado a la altura, que no han logrado individualmente y sobre todo colectivamente responder a las expectativas de una competición de este calibre".

Sobre Embiid, el ex jugador de los San Antonio Spurs explicó que el propio pívot fue el que se mostró interesado en jugar con ellos. "Nunca estuvimos detrás de la idea de que Joel jugara con Francia. Fue él quien se ofreció hace unos años y, desde entonces, no ha dejado de decirnos que quería jugar con nosotros. Le pedimos que nos diera una respuesta antes del 10 de octubre. Joel nos comunicó que había cambiado de opinión y que no quería jugar con les Bleus", sentenció.