El Valencia Basket inaugura su Roig Arena con autoridad y vuela a semifinales

El Valencia Basket ya tiene su billete para las semifinales de la Copa del Rey 2026. En un Roig Arena que lució sus mejores galas para su estreno histórico en el torneo del KO, el equipo taronja se impuso con solvencia al Joventut Badalona por 95-84, en un partido marcado por el ritmo vertiginoso de los locales y el regreso emocional de Ricky Rubio a esta competición.

El rodillo taronja se activó tras el primer asalto

Aunque el Joventut arrancó con mayor iniciativa, cerrando el primer cuarto con una ligera ventaja de 22-23 gracias a un inspirado Cameron Hunt, la resistencia verdinegra comenzó a desmoronarse en el segundo periodo. Bajo la batuta de un eléctrico Jean Montero, el Valencia impuso un parcial de 22-11 que cambió por completo el guion del encuentro antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, la defensa de Pedro Martínez logró asfixiar el juego interior de Ante Tomic. Aunque el Joventut intentó reaccionar en un tercer cuarto más igualado (21-26 para los visitantes), el Valencia sentenció el choque en los últimos diez minutos con un despliegue ofensivo de 28 puntos que resultó inalcanzable para la escuadra de Badalona.

Protagonistas del encuentro

Jean Montero (Valencia): El MVP del partido. Con 19 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias , el dominicano fue el motor que encendió al Roig Arena cada vez que el Joventut intentaba acercarse.

Brancou Badio (Valencia): Fue el complemento perfecto con 21 puntos , castigando desde el perímetro y con transiciones rápidas.

Cameron Hunt (Joventut): El mejor de los catalanes con 26 puntos , manteniendo viva la esperanza de remontada hasta el último cuarto.

Ricky Rubio (Joventut): En su regreso a la Copa tras 15 años, firmó una actuación completa con 11 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, aunque su bajo acierto en el tiro reflejó la falta de puntería general de su equipo en los momentos críticos.

Con el marcador final de 95-84, el Valencia Basket se convierte en el primer semifinalista y espera al ganador del duelo entre el Real Madrid y el Unicaja Málaga.