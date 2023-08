Copa Mundial de Baloncesto: Serbia cumple ante China en su debut mundialista

Serbia hizo su debut en la Copa Mundial de Baloncesto de FIBA 2023 ante China y logró sumar su primera victoria con marcador 105-63. Fue un brillante partido de los europeos, donde se notó las diferencias de talento entre ambas selecciones. Los asiáticos a duras penas pudieron mantener un ritmo de competición acorde en el primer cuarto, pero cuando comenzó el segundo ya la cosa pintaba a paliza.

Serbia logró anotar 34/59 tiros de campo, con el 57.6% de aciertos, al igual que un sólido 13/28 en triples con 46.4%. Los europeos sacaron la casta NBA con Bogdan Bogdanovic anotando 14 puntos, 4/10 tiros de campo, 2/4 en dobles, 2/6 en triples, 4/4 tiros libres, 4 rebotes, 3 asistencias.

Sin embargo, el poder del baloncesto europeo también fue importate para Serbia con la figura de Vanja Marinkovic con 24 puntos, 5/9 en tiros de campo y 4/6 en triples.

China por su parte, falló demasiado durante el partido, con 24/63 para un 38% de tiros de campo. De hecho, jugadas de bandejas sencillas de dos puntos donde solo lograron el 47.10% de acierto. Además de las 21 perdidas que significaron 39 puntos para Serbia. Se notó la diferencia de nivel y por tal razón, perdieron en su debut en la Copa del Mundo FIBA 2023.

El próximo rival de Serbia es Puerto Rico el próximo lunes 28 de agosto a las 08:00 am, un duro rival que no le pondrá las cosas faciles a los europeos. Por otra parte, China se enfrentará a Sudan del Sur el mismo lunes 28 de agosto, pero a las 04:00 am.