Copa Mundial de Baloncesto: República Dominicana anuncia la salida de este jugador (+Detalles)

El equipo de baloncesto de República Dominicana sufre una dura situación un día antes del inicio de la segunda ronda, se trata de Gerardo Suero, quien ya no continuará al servicio del equipo nacional dominicano.

Al parecer todo comenzó por un gesto de inconformidad por parte del jugador hacia el entrenador Néstor “Che” García por el poco tiempo en cancha que le ofrecía a dicho jugador durante la fase de grupos.

La situación se presentó precisamente en el juego ante Angola cuando Suero no quiso entrar al juego en el tiempo que quedaba y desde allí comenzó el conflicto en el equipo, lo que llevó a tomar una decisión drástica sobre la continuidad del jugador.

El jugador no vio acción en ningún partido de la fase de grupos y en todos los juegos aparece en el listado, sin embargo, el “Che” no tomó la decisión de colocarlo en cancha.

Incluso el mismo capitán de la selección Dominicana, Víctor Líz, se pronunció sobre la situación y admitió que no está involucrado sobre este conflicto y dejó claro que él no mando a botar a nadie, pero si no está en la misma página del equipo no puede continuar acompañando a los jugadores de la selección.