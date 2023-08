Copa Mundial de Baloncesto: Esto dijo Fernando Duró tras la derrota de Venezuela (+Declaraciones)

La selección venezolana de baloncesto no pudo conseguir el resultado deseado en este debut de la Copa del Mundo FIBA 2023, al ser derrotados por la selección de Eslovenia por 100 puntos a 85, en un duelo que fue comandado por el estado físico de cada uno de los jugadores de ambos equipos.

El conjunto criollo comenzó con un nivel muy alto ganando el primer periodo, gracias a un total de 33 puntos en lo colectivo ante 31 de sus rivales. La clave hasta este momento es la circulación de balón y el tiro a larga distancia.

Sin embargo, este ritmo fue disminuyendo con el pasar del tiempo y los europeos lograron mejorar en su ofensiva de la mano del NBA, Luka Dončić, quien terminó con 37 puntos, seis asistencias y siete rebotes. Por su parte, el más destacado individualmente por Venezuela es Garly Soto con 16 anotaciones, dos rebotes y dos asistencias.

El director técnico Fernando Duró, tiene claro que estos partidos son complicados ante combinados europeos y el enfrentar a rivales de esta categoría, además, de no estar acostumbrados a jugar en estos países. “Venezuela viene cuatro años a Europa, sabíamos que el resultado podía ser negativo, obviamente no venir seguido hace que nuestros jugadores no jueguen en la NBA, Eurpoliga” Expresó en rueda de prensa.

“La efectividad de lo que pensábamos fue muy alta, y también anotó Luka Dončić, que le anota a todo el mundo. Por momentos ejecutamos bien, pero para ganar estos juegos a este nivel de jugadores, hay que ejecutar excelentemente bien y nosotros lo hicimos bien y no alcanzó”

Los protagonistas criollos van a tener su segundo compromiso en este campeonato del mundo, el próximo lunes 28 de agosto ante la selección de Cabo Verde, con el objetivo de conseguir una victoria que los mantenga con la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.