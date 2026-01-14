Liga Endesa

Baloncesto español: Así se jugará la semana 16, 17 y 18 del torneo

Meridiano Televisión trae los mejores encuentros de la Liga Endesa para todo el mes de enero. Conoce los próximos juegos del baloncesto español

Por

Meridiano

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 11:20 am
Unicaja / FOTO: Cortesia
Por Andrea Matos Viveiros

La semana 16 de 34 del baloncesto español se jugará este fin de semana. Disfruta los juegos más emocionantes por la señal de Meridiano Televisión. Míralos gratis en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotv o en alta definición por SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

Próximos encuentros de baloncesto español

  • Sábado, 17 de enero: UNICAJA vs COVIRAN GRANADA. Antesala 12:30p.m./ Salto entre dos 1:00p.m.
  • Sábado, 17 de enero: SURNE BILBAO vs LA LAGUNA TENERIFE. Antesala 3:30p.m. / Balón al aire 4:00p.m.
  • Domingo, 18 de enero: SAN PABLO BURGOS vs BARCELONA. Inicio 7:00a.m.
  • Domingo, 18 de enero: REAL MADRID vs VALENCIA BASKET. Inicio 2:00p.m.
  • Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID. Antesala 1:30p.m./ Salto entre dos 2:00p.m.
  • Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO. Inicio 4:00p.m.
  • Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET. Inicio 8:00a.m.
  • Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE. Inicio 2:00p.m.
  • Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN. Antesala 12:30p.m./ Balón al aire 1:00p.m.
  • Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00p.m.

No te pierdas los mejores encuentros de la Liga Endesa en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión.

