Mujer decide dejar una jugosa herencia a sus mascotas, por este motivo (+Video)

Las mascotas pueden llegar a convertirse en un integrante más de la familia. Algunos dueños, tienden a humanizarlas y a publicar contenido alusivo en las plataformas digitales; esta práctica es rechazada rotundamente por lo expertos en veterinaria.

Recientemente, el caso de una mujer en China se viralizó en las redes sociales, principalmente en Facebook, Instagram y TikTok; tras dejarle su herencia a sus mascotas debido a que sus hijos no mantenían contacto con ella.

La información difundida por el medio The South China Morning Post citando a Zonglan News, le ha dado la vuelta al mundo.

En este sentido, la implicada de apellido Liu y oriunda de Shanghái, tomó la radical decisión de actualizar su testamento incluyendo a las mascotas que la han acompañado en la última etapa de su vida.

The South China Morning Post, detalló que la anciana pretende dejar más de 20 millones de yuanes equivalentes a 4.3 millones de dólares a una veterinaria, quien será la encargada de velar por los cuidados de sus perros y gatos, además, protegerá la crías de estos.

La mujer aseguró que las mascotas le brindaron compañía durante su vejez, pues sus hijos no “la visitaban, ni la llamaban”.

Cabe destacar que, la determinación no es válida en el país asiático, razón por la que Chen Kai, un representante de centro de registro de testamentos le sugirió a Liu, dejar la suma de dinero a una persona cercana.

“El testamento actual de Liu es unidireccional y le habríamos aconsejado que nombrara a una persona de su confianza para supervisar la clínica veterinaria y garantizar que las mascotas reciban el cuidado adecuado”, reseña el texto publicado por el medio de comunicación.

Por último, Kai enumeró la serie de riesgos que la situación implicaría y le solicitó a Liu, no descartar la posibilidad de incluir nuevamente a sus hijos en el testamento.