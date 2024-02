Frank Cuesta es víctima de un ataque animal, estas son las impactantes heridas (+Video)

El presentador de televisión Frank Cuesta fue víctima de un atroz incidente, cuando un ciervo lo atacó en un Santuario ubicado en Tailandia.

El hecho quedó registrado y fue retransmitido en directo mediante su canal de Twitch. Rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

En un audiovisual relató lo sucedido y aprovechó la oportunidad para mostrar las lesiones en diversas zonas del cuerpo.

"Estoy lleno de moratones, heridas... Hay mucha abrasión porque estuve metido entre las rocas. Tengo inflamado esta parte del codo. Me dejó dos costillas rotas. Estoy lleno de agujeros", enfatizó Cuesta.

El naturalista, de 52 años, señaló que está acostumbrado a este tipo de lesiones. Sin embargo, se encuentra muy adolorido.

"No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, es la quinta vez que me rompo las costillas, por lo que ya sé cómo es... Duele al respirar, al toser, al hacer movimientos", agregó.

El también youtuber afirmó su culpabilidad al salir “donde el no veía salida”, momento en el que el cérvido se abalanzó sobre él. “Me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra", relató.

Afortunadamente sólo se trató de una mala experiencia y sirvió como lección. De hecho, reconoció que “estuvo a punto de morir”.