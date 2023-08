¿El Covid-19 vuelve? La OMS informa sobre nueva variante (+ Detalles)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre la nueva variante de Covid-19 Eris, cuyo nombre científico es EG.5. De acuerdo al máximo ente de salud, la variante está relacionada con subvariante de ómicron XBB.1.9.2 y está incrementando los casos en diversos países como: Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido.



Se trata de una cepa más contagiosa y menos mortal. El comunicado de la OMS reseña: “Mientras que la EG.5 ha mostrado un aumento en su prevalencia, una ventaja de crecimiento, y propiedades para escapar a la inmunidad, no se han reportado cambios en la severidad de la enfermedad hasta la fecha”.

Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus exhortó a los gobiernos del mundo a no bajar la guardia ante la nueva variante. Es importante mantener las medidas de bioseguridad en los distintos espacios públicos. “Urgimos a los gobiernos a mantener y no desmantelar los sistemas que desarrollaron para la covid-19”.

En cuanto a los síntomas son como los del resfriado común, similares a las variantes anteriores, entre estos: fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolores en las articulaciones, malestar general, así como pérdida del olfato y del gusto.

Como medidas preventivas, la OMS, afirmó que las vacunas y refuerzos actuales funcionan para contrarrestar la sintomatología de esta cepa.

Por último, los expertos instan a las personas a continuar con el uso de la mascarilla, evita la afluencia en sitios cerrados y a mantener limpias las manos.