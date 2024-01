Conoce cuál es la canción más escuchada de la historia en Spotify

The Weeknd ha logrado un hito histórico en la plataforma de streaming Spotify con su canción 'Blinding Lights', convirtiéndose en la primera pista en alcanzar la asombrosa cifra de 4 mil millones de streams. Desde su lanzamiento en 2019, 'Blinding Lights' capturó rápidamente la atención de los oyentes y se posicionó como una de las canciones más populares en la historia de Spotify.

En enero de 2023, la canción ya ostentaba el título de la más escuchada en la plataforma, con 3.3 mil millones de reproducciones. Este logro destacado no solo refleja la calidad artística de The Weeknd, sino también su impacto masivo en la escena musical global.

Los streams en Spotify representan la cantidad de veces que los usuarios reproducen una canción o un podcast en la plataforma. Cada reproducción de al menos 30 segundos se cuenta como un stream. Este indicador no solo mide la popularidad de las canciones, sino que también sirve como base para calcular los pagos a los artistas y titulares de derechos de la música.

Además de 'Blinding Lights', otras canciones del talentoso artista canadiense han alcanzado cifras impresionantes en Spotify. 'Starboy' se posiciona como una de las siguientes en la lista, acumulando 2.951.315.909 streams. Otras destacadas incluyen 'The Hills' con 2.132.263.033 reproducciones, 'Save your Tears' con 1.803.059.308 streams, y 'Die For You' con un total de 1.994.707.875 veces reproducida.

Con estas cifras excepcionales, The Weeknd no solo consolida su posición como uno de los artistas más influyentes, sino que 'Blinding Lights' se corona como el tema más popular de la historia en Spotify, marcando un hito significativo en la era de la música digital.