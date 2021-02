Llueven críticas a The Weeknd por "aburrida presentación" en Superbowl

Cotilleo Deportivo

Domingo 7| 11:16 pm





NUEVA YORK. Su nombre es The Weeknd, pero su actuación en el Super Bowl se sintió como una triste mañana de lunes.

La estrella del pop encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ejecutando sus muchos éxitos como un equipo de pista de relevos olímpico que busca el oro. Pero no salió victorioso el domingo por la noche, no se entregarán medallas de plata o bronce aquí.

The Weeknd inició su presentación de 14 minutos con su chaqueta roja y lentes de sol característicos, dirigiendo su conjunto robótico y cantando "Call Out My Name". Su voz nasal y semi-esquemática de Michael Jackson brilló, especialmente durante "The Hills" y "Earned It", pero la actuación se sintió como si estuviera diseñada para una típica entrega de premios en la línea de los premios Billboard o los MTV VMA, no el Escenario del Super Bowl.

¿Quizás tenía restricciones, ya sea creativamente o COVID-ly? Quién sabe, pero en general su desempeño se sintió limitado e inadecuado. Los invitados especiales deberían haber sido un no negociable.

The Weeknd finalmente cobró vida, a 10 minutos de la actuación, cuando él y docenas de sus bailarines salieron al campo para interpretar el explosivo éxito "Blinding Lights", que emite vibraciones de flashmob.

Finalmente estaba en el centro del escenario, donde necesitaba estar toda la noche. Pero era demasiado tarde para salvar el espectáculo; la mayor parte del canto se hizo al margen, como si fuera una ocurrencia tardía. Quizás porque lo fue.

¿Quién impresionó al mundo en el Super Bowl? Jazmine Sullivan y Eric Church.

La extraña pareja demostró por qué son múltiples estrellas nominadas al Grammy por derecho propio, combinando maravillosamente sus voces para crear una interpretación memorable y agradable de "The Star Spangled Banner" el domingo.

Church inició la actuación, rasgueando su guitarra y dando todas las sensaciones con su voz ronca. Sullivan se unió más tarde, su voz también ronca pero pesada y rica, cantando las letras como una cantante veterana. Ambos ganaron nuevos fanáticos el domingo por la noche.

Terminaron la canción cantando juntos: Church dejó que Sullivan se parara al frente y al centro con su voz radiante y él justo detrás de ella, fusionándose épicamente como un compañero de equipo perfecto.

Antes de esa actuación, la guitarrista HER, ganadora del Grammy, demostró su estatus de estrella de rock con su interpretación de "America the Beautiful". Su voz era suave y fuerte, mientras rasgueaba su guitarra como una verdadera estrella.

Sullivan, Church y HER actuaron en Tampa en el Estadio Raymond James antes de que los Tampa Bay Buccaneers se enfrentaran a los Kansas City Chiefs. / AP