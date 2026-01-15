Wolverhampton vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

A partir de las 10:00 horas el próximo domingo 18 de enero, Newcastle United visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Newcastle United
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Everton. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United llega triunfante luego de ver caer a Leeds United con un marcador 4-3. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (9 PG - 5 PE - 7 PP).
Samuel Barrott es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|49
|21
|15
|4
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|21
|13
|4
|4
|26
|3
|Aston Villa
|43
|21
|13
|4
|4
|9
|6
|Newcastle United
|32
|21
|9
|5
|7
|5
|20
|Wolverhampton
|7
|21
|1
|4
|16
|-26
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
Horario Wolverhampton y Newcastle United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas