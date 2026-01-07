Villarreal vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 10 de enero, a partir de las 11:15 horas, Alavés visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Alavés

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó su último duelo ante Elche por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Alavés acabó en empate por 1-1 ante Real Oviedo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 38 puntos (12 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 38 17 12 2 3 18 4 Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 17 13 Alavés 19 18 5 4 9 -6

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Alavés: 10 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Betis: 17 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Real Madrid: 24 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Atlético de Madrid: 18 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Betis: 25 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Alavés, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

