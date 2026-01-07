España - LALIGA 2025 - 2026

Villarreal vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

En la previa de Villarreal vs Alavés, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 10 de enero desde las 11:15 horas en el Estadio de la Cerámica.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 09:34 am
Villarreal vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga
El próximo sábado 10 de enero, a partir de las 11:15 horas, Alavés visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Alavés

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó su último duelo ante Elche por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Alavés acabó en empate por 1-1 ante Real Oviedo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 38 puntos (12 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 9 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 49 19 16 1 2 33
2
Real Madrid 45 19 14 3 2 24
3
Villarreal 38 17 12 2 3 18
4
Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 17
13
Alavés 19 18 5 4 9 -6
DataFactory

 

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 19: vs Alavés: 10 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Betis: 17 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Real Madrid: 24 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Atlético de Madrid: 18 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Betis: 25 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Alavés, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

