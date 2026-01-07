Italia - Serie A 2025-2026

Udinese vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Pisa, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 10 de enero a las 10:00 horas.

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 09:32 am
El duelo correspondiente a la fecha 20 de la Serie A se jugará el próximo sábado 10 de enero a las 10:00 horas.

Así llegan Udinese y Pisa

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese consiguió sólo un punto en su último partido frente a Torino, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa viene de caer en su estadio ante Como 1907 por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

 

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 9 PE - 9 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 39 17 13 0 4 23
2
Milan 38 17 11 5 1 15
3
Napoli 37 17 12 1 4 13
12
Udinese 22 18 6 4 8 -11
20
Pisa 12 19 1 9 9 -15
DataFactory

 

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Miércoles 07 de Enero de 2026
