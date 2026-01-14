Francia - Ligue 1 2025-2026

Toulouse vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

Todos los detalles de la previa del partido entre Toulouse y Nice, que se jugará el sábado 17 de enero desde las 14:00 horas en el Stadium de Toulouse. Dirige Gael Angoula.

MeridianoBet
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 02:17 pm
Nice y Toulouse se enfrentarán en el Stadium de Toulouse el próximo sábado 17 de enero desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1.

Así llegan Toulouse y Nice

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse viene de caer por 0 a 3 frente a Lens. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice igualó 1-1 ante RC Strasbourg en la jornada anterior..

 

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 23 puntos (6 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 9 PP).

Gael Angoula fue designado para controlar el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lens 40 17 13 1 3 18
2
PSG 39 17 12 3 2 22
3
Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19
8
Toulouse 23 17 6 5 6 2
14
Nice 18 17 5 3 9 -10
DataFactory

 

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Nantes: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Stade Brestois: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Nice, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

