Sunderland vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo sábado 29 de noviembre a Bournemouth por la fecha 13 de la Premier League, a partir de las 11:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Bournemouth

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 1 ante Fulham en el Craven Cottage. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Bournemouth logró empatar 2-2 ante West Ham United. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 12 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Bournemouth fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Tim Robinson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 7 Sunderland 19 12 5 4 3 3 8 Bournemouth 19 12 5 4 3 -1

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Sunderland y Bournemouth, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

