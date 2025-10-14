España - LALIGA 2025 - 2026

Real Oviedo vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Real Oviedo y Espanyol se miden en el estadio Carlos Tartiere el viernes 17 de octubre a las 15:00 horas.

Por

MeridianoBet
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 09:19 am
Por la fecha 9 de La Liga, Espanyol y Real Oviedo se enfrentan el viernes 17 de octubre desde las 15:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Espanyol

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Levante en el Carlos Tartiere. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Betis. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.

 

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 6 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Real Madrid 21 8 7 0 1 10
2
Barcelona 19 8 6 1 1 13
3
Villarreal 16 8 5 1 2 6
9
Espanyol 12 8 3 3 2 0
17
Real Oviedo 6 8 2 0 6 -10
DataFactory

 

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Osasuna: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Elche: 25 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Espanyol, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

