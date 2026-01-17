Primeras carreras: El Hipódromo Nacional de Valencia abre su temporada 2026 este sábado

Suscríbete a nuestros canales

Inicia el año hípico 2026 en el Hipódromo Nacional de Valencia este sábado 17 de enero en el que se vivirán nueve carreras. Se espera a que sea una tarde llena de emociones y ganancias.

Una de las más relevantes de la tarde es la novena del día, sexta válida, en la cual competirán catorce caballos de 3 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras en una distancia de 1.300 metros.

Los competidores son: Money Flyer (1), Strength Roma (2), Chiefsttar (3), Alcaraz (4), King of Success (5), Thunder King (6), Catire Jr (7), My Towering Mate (8), Compadre Toby (9), El Gran Luis (10), El de Alvaro (11), El Gran Rocky (12), Bombazo (13) y King Bulbs (14).

Desde MeridianoBet, recomendamos apostar y sellar el ticket tomando en cuenta a 9-10-5-2-14

