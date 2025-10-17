Por la fecha 29 se enfrentarán Ceará y Botafogo

Suscríbete a nuestros canales

Botafogo y Ceará se enfrentarán en el estadio el Castelão el próximo domingo 19 de octubre desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 del Brasileirao.

Así llegan Ceará y Botafogo

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Ceará en partidos del Brasileirao

Ceará igualó 1-1 frente a Sport Recife. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Botafogo en partidos del Brasileirao

Botafogo perdió ante Flamengo por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 9.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de junio, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y Botafogo se llevó la victoria por 3 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 35 puntos (9 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (12 PG - 7 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 61 27 19 4 4 28 2 Flamengo 58 27 17 7 3 40 3 Cruzeiro 53 28 15 8 5 20 5 Botafogo 43 28 12 7 9 11 12 Ceará 35 27 9 8 10 2

Fechas y rivales de Ceará en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 30: vs Atlético Mineiro: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Fluminense: 29 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Fluminense: 2 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Fortaleza: 6 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Corinthians: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Botafogo en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 30: vs Santos: 26 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Mirassol: 1 de noviembre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Vasco da Gama: 5 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Vitória: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Sport Recife: Fecha y horario a confirmar

Horario Ceará y Botafogo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

