Italia - Serie A 2025-2026

Pisa y Bologna se encuentran en la fecha 27

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pisa vs Bologna. El duelo, a disputarse en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el lunes 2 de marzo, comenzará a las 13:30 horas y será dirigido por Ermanno Feliciani.

Por

MeridianoBet
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 12:12 pm
Pisa recibe el próximo lunes 2 de marzo a Bologna por la fecha 27 de la Serie A, a partir de las 13:30 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Bologna

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa cayó 0 a 1 ante Fiorentina en el Artemio Franchi. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Udinese. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 8 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 15 puntos (1 PG - 12 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (10 PG - 6 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Ermanno Feliciani.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Inter6426211441
2
Milan5426159221
3
Napoli5026155612
8
Bologna3626106103
19
Pisa152611213-23
DataFactory

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Bologna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Viernes 27 de Febrero de 2026
