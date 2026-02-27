Pisa y Bologna se encuentran en la fecha 27

Pisa recibe el próximo lunes 2 de marzo a Bologna por la fecha 27 de la Serie A, a partir de las 13:30 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.
Así llegan Pisa y Bologna
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa cayó 0 a 1 ante Fiorentina en el Artemio Franchi. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Udinese. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 8 en su arco.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna fue el ganador por 4 a 0.
El local está en el décimo noveno puesto con 15 puntos (1 PG - 12 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (10 PG - 6 PE - 10 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Ermanno Feliciani.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|64
|26
|21
|1
|4
|41
|2
|Milan
|54
|26
|15
|9
|2
|21
|3
|Napoli
|50
|26
|15
|5
|6
|12
|8
|Bologna
|36
|26
|10
|6
|10
|3
|19
|Pisa
|15
|26
|1
|12
|13
|-23
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas