Parma vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Por la fecha 15 de la Serie A, Lazio y Parma se enfrentan el sábado 13 de diciembre desde las 13:00 horas, en el estadio Ennio Tardini.
Así llegan Parma y Lazio
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma viene de ganar en su encuentro anterior a Pisa con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 6 a favor.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Lazio finalizó con un empate 1-1 ante Bologna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 4 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|31
|14
|9
|4
|1
|11
|2
|Napoli
|31
|14
|10
|1
|3
|10
|3
|Inter
|30
|14
|10
|0
|4
|19
|10
|Lazio
|19
|14
|5
|4
|5
|5
|15
|Parma
|14
|14
|3
|5
|6
|-7
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Horario Parma y Lazio, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas