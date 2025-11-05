Pafos derrotó 1-0 a Villarreal con un gol de Derrick Luckassen

Por la fecha 4 de la Champions, Pafos ganó el encuentro como local en el Alphamega Stadium.Pafos rompió el empate a cero con Derrick Luckassen, en el minuto 1 del segundo tiempo.
Tras un pase de Ken Sema, el defensor pudo sacar el balón con un remate de cabeza y logró anotar sobre el palo izquierdo de Luiz Reis Júnior.
Pese a que Villarreal tuvo más llegadas, no tuvo su puntería afinada y perdió con un total de 18 remates, de los cuales 9 fueron al arco y 9 acabaron fuera.
El protagonismo de Derrick Luckassen lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Pafos fue importante por convertir 1 gol y quitó 2 pelotas.
También fue clave en el Alphamega Stadium, Pape Gueye. El volante de Villarreal se destacó frente a Pafos ya que dio 48 pases correctos y pateó 5 veces al arco.
El entrenador de Pafos, Juan Carcedo, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Neofytos Michael en el arco; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz y Ken Sema en la línea defensiva; Ivan Sunjic, David Goldar y Pepe en el medio; y Mislav Orsic, Vlad Dragomir y Domingos Quina en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Marcelino García Toral se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Nicolas Pépé, Dani Parejo, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze en la delantera.
El partido en el Alphamega Stadium fue dirigido por el árbitro Sven Jablonski.
Por la próxima fecha, Pafos recibirá a Mónaco. Por otro lado, el Submarino amarillo visitará a Borussia Dortmund.
Cambios en Pafos
- 71' 2T - Salió Ken Sema por Kostas Pileas
- 77' 2T - Salieron Mislav Orsic por Jajá y Pepe por Anderson Silva
- 86' 2T - Salió Domingos Quina por Bruno Langa
Amonestado en Pafos:
- 24' 2T Derrick Luckassen
Cambios en Villarreal
- 55' 2T - Salieron Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi y Alberto Moleiro por Manor Solomon
- 62' 2T - Salieron Ayoze Pérez por Gerard Moreno y Sergi Cardona por Alfonso Pedraza
- 63' 2T - Salió Dani Parejo por Santi Comesaña
Amonestados en Villarreal:
- 31' 2T Renato Veiga y 44' 2T Pape Gueye