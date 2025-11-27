Olympique Lyon vs Nantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 15:45 horas.

Así llegan Olympique Lyon y Nantes

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon consiguió sólo un punto en su último partido frente a Auxerre, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Lorient. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 7 goles y ha recibido 10 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y firmaron un empate en 1.

El local está en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Abdelatif Kherradji.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 7 Olympique Lyon 21 13 6 3 4 3 15 Nantes 11 13 2 5 6 -7

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Lorient: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Le Havre AC: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mónaco: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Lens: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Angers: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique de Marsella: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Paris FC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nice: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Olympique Lyon y Nantes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

