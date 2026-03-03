Italia - Serie A 2025-2026

Napoli vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

La previa del choque de Napoli ante Torino, a disputarse en el estadio Diego Armando Maradona el viernes 6 de marzo desde las 15:45 horas.

Por

MeridianoBet
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 10:26 am
Napoli vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

Napoli recibirá a Torino, en el marco de la fecha 28 de la Serie A, el próximo viernes 6 de marzo a partir de las 15:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Torino

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de vencer a Hellas Verona con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de derrotar a Lazio con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Torino con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el tercer puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (8 PG - 6 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Inter6727221443
2
Milan5727169223
3
Napoli5327165613
4
Roma5127163818
14
Torino30278613-20
DataFactory

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 29: vs Lecce: 14 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Cagliari: 20 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 29: vs Parma: 13 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Milan: 21 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Torino, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Martes 03 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?