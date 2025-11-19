Napoli vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 12 de la Serie A, Atalanta y Napoli se enfrentan el sábado 22 de noviembre desde las 15:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Atalanta

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Bologna en el Stadio Renato Dall'Ara. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Sassuolo. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 derrota y 3 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 6.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PG - 7 PE - 2 PP).

Durante la próxima jornada, Napoli se medirá frente a Roma en el tan esperado "Derby Del Sole". El duelo se llevará a cabo en el estadio Stadio Olimpico, el 30 de noviembre desde las 16:45 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 4 Napoli 22 11 7 1 3 6 13 Atalanta 13 11 2 7 2 2

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Napoli y Atalanta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

