Nantes vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

A partir de las 12:15 horas el próximo domingo 18 de enero, Paris FC visita a Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1.
Así llegan Nantes y Paris FC
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1
Nantes ganó el encuentro previo ante Olympique de Marsella por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC cayó derrotado 1 a 2 ante PSG. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 4 goles y recibió 10.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nantes se impuso por 1 a 2.
El local se ubica en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (4 PG - 4 PE - 9 PP).
Benoît Millot es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|40
|17
|13
|1
|3
|18
|2
|PSG
|39
|17
|12
|3
|2
|22
|3
|Olympique de Marsella
|32
|17
|10
|2
|5
|19
|15
|Paris FC
|16
|17
|4
|4
|9
|-9
|16
|Nantes
|14
|17
|3
|5
|9
|-12
Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 19: vs Nice: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lorient: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Horario Nantes y Paris FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas