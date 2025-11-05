Mónaco vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Mónaco recibe el próximo sábado 8 de noviembre a Lens por la fecha 12 de la Ligue 1, a partir de las 16:05 horas en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Lens

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco cayó 0 a 1 ante Paris FC en el Stade Louis II. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Lorient. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lens fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el quinto puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 1 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Bastien Dechepy.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 4 Lille 20 11 6 2 3 10 5 Mónaco 20 11 6 2 3 6

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Angers: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nice: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toulouse: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Mónaco y Lens, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

