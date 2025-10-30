Metz se concentra para salir del último lugar ante Nantes

Nantes recibe el próximo domingo 2 de noviembre a Metz por la fecha 11 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio el Stade de la Beaujoire.
Así llegan Nantes y Metz
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1
Nantes cayó 3 a 5 ante Mónaco en el Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
Metz llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Lens. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 13 en su arco.
A Metz le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 5 visitas no ha podido sumar un solo punto.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Metz fue el ganador por 0 a 2.
El local está en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|21
|10
|6
|3
|1
|11
|2
|Mónaco
|20
|10
|6
|2
|2
|7
|3
|Olympique de Marsella
|19
|10
|6
|1
|3
|13
|15
|Nantes
|9
|10
|2
|3
|5
|-5
|18
|Metz
|5
|10
|1
|2
|7
|-18
Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Le Havre AC: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lorient: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Olympique Lyon: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Lens: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Angers: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Nice: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Stade Brestois: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs PSG: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Nantes y Metz, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas