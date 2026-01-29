Metz enfrenta a Angers buscando salir del fondo

El cotejo entre Angers y Metz, por la fecha 20 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 12:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.
Así llegan Angers y Metz
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers viene de un resultado igualado, 0-0, ante Paris FC. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 8.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
Metz viene de caer derrotado 2 a 5 ante Olympique Lyon. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 14 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 23 puntos (6 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 13 PP).
Benoît Millot es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|45
|19
|14
|3
|2
|26
|2
|Lens
|43
|19
|14
|1
|4
|17
|3
|Olympique de Marsella
|38
|19
|12
|2
|5
|24
|11
|Angers
|23
|19
|6
|5
|8
|-5
|18
|Metz
|12
|19
|3
|3
|13
|-24
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Toulouse: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Lille: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Metz, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas