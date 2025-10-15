Manchester City vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 10:00 horas, Everton visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Everton

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Brentford por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de vencer a Crystal Palace en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 6 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 16 7 5 1 1 11 2 Liverpool 15 7 5 0 2 4 3 Tottenham 14 7 4 2 1 8 5 Manchester City 13 7 4 1 2 9 8 Everton 11 7 3 2 2 2

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Manchester City y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

