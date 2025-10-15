Inglaterra - Premier League 2025-2026

Manchester City vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

En la previa de Manchester City vs Everton, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 18 de octubre desde las 10:00 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Tony Harrington.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 10:55 am
Manchester City vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League
Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 10:00 horas, Everton visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Everton

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Brentford por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de vencer a Crystal Palace en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 6 le han convertido.

 

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Tony Harrington.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 16 7 5 1 1 11
2
Liverpool 15 7 5 0 2 4
3
Tottenham 14 7 4 2 1 8
5
Manchester City 13 7 4 1 2 9
8
Everton 11 7 3 2 2 2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Everton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Miércoles 15 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Zona Apuestas