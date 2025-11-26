Levante vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 13:30 horas el próximo sábado 29 de noviembre, Athletic Bilbao visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga.

Así llegan Levante y Athletic Bilbao

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Valencia. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao cayó derrotado 0 a 4 ante Barcelona. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 8.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Athletic Bilbao se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 32 13 10 2 1 16 2 Barcelona 31 13 10 1 2 21 3 Villarreal 29 13 9 2 2 15 8 Athletic Bilbao 17 13 5 2 6 -5 19 Levante 9 13 2 3 8 -8

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Osasuna: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Villarreal: 14 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Real Madrid: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Athletic Bilbao, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

