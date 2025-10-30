Le Havre AC se enfrentará a Toulouse por la fecha 11

Por la fecha 11 de la Ligue 1, Le Havre AC y Toulouse se enfrentan el domingo 2 de noviembre desde las 12:15 horas, en el Stadium de Toulouse.
Así llegan Toulouse y Le Havre AC
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse terminó con un empate en 2 frente a Stade Rennes en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 6 goles y sumó 10 a favor.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC venció 1-0 a Stade Brestois en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 8 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Toulouse sacó un triunfo, con un marcador 1 a 4.
El anfitrión está en el noveno puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|21
|10
|6
|3
|1
|11
|2
|Mónaco
|20
|10
|6
|2
|2
|7
|3
|Olympique de Marsella
|19
|10
|6
|1
|3
|13
|9
|Toulouse
|14
|10
|4
|2
|4
|2
|11
|Le Havre AC
|12
|10
|3
|3
|4
|-4
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Lorient: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Angers: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Nantes: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs PSG: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Toulouse y Le Havre AC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas