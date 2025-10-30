Le Havre AC se enfrentará a Toulouse por la fecha 11

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 11 de la Ligue 1, Le Havre AC y Toulouse se enfrentan el domingo 2 de noviembre desde las 12:15 horas, en el Stadium de Toulouse.

Así llegan Toulouse y Le Havre AC

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse terminó con un empate en 2 frente a Stade Rennes en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 6 goles y sumó 10 a favor.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC venció 1-0 a Stade Brestois en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 8 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Toulouse sacó un triunfo, con un marcador 1 a 4.

El anfitrión está en el noveno puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 21 10 6 3 1 11 2 Mónaco 20 10 6 2 2 7 3 Olympique de Marsella 19 10 6 1 3 13 9 Toulouse 14 10 4 2 4 2 11 Le Havre AC 12 10 3 3 4 -4

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Lorient: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Angers: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Nantes: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs PSG: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Toulouse y Le Havre AC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

