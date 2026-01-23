Jarrett Stidham frente a su pasado: La clave de los Broncos para llegar al Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

La Final de la Conferencia Americana (AFC) nos regala este domingo 25 de enero un duelo de alto voltaje en el Empower Field at Mile High. Los Denver Broncos (15-3), sembrados como el número 1, reciben a los New England Patriots (16-3) en un choque donde la narrativa del "quarterback suplente" toma el protagonismo absoluto.

Jarrett Stidham ante su prueba de fuego

La noticia que sacudió los cimientos de Colorado fue la lesión de Bo Nix, quien tras una temporada histórica donde lideró 6 remontadas, quedó fuera por una fractura de tobillo. El destino ha querido que el encargado de buscar el pase al Super Bowl sea Jarrett Stidham, un mariscal que conoce perfectamente a sus rivales, pues fue reclutado originalmente por New England en 2019.

A pesar de no haber lanzado un pase en dos años, el coach Sean Payton y figuras como Mike McGlinchey han cerrado filas en torno a Stidham. La posible vuelta del corredor J.K. Dobbins tras su cirugía de pie será vital para descargar la presión sobre el QB y enfrentar a una defensiva de los Patriots que es élite contra el acarreo.

New England: El factor Drake Maye y el dominio en carretera

Los Patriots llegan con la confianza por las nubes tras un récord perfecto de 8-0 como visitantes en la temporada regular. Drake Maye, en una campaña de nivel MVP, ha sido el motor de la ofensiva que más puntos promedia en la AFC (28.8).

Sin embargo, Maye ha tenido una postemporada errática con 10 capturas sufridas y múltiples entregas de balón. Deberá cuidarse de una defensa de Denver que lideró la liga con 68 capturas y que viene de forzar 5 intercambios de balón contra Buffalo.

Estadísticas y Cuotas del Encuentro

Debido a la ausencia de Bo Nix, los momios han dado un giro drástico:

Hándicap: New England Patriots -4.5 / -5.5 .

Línea de Puntos (Over/Under): 41.5 puntos.

Dato Histórico: New England tiene un récord de 0-4 en playoffs en la altitud de Denver, un factor que Jarrett Stidham espera aprovechar a su favor.

Pronóstico de la MeridianoBet

Se espera un partido sumamente táctico. Denver intentará proteger a Stidham con un juego terrestre sólido y pases cortos, mientras que la defensa de los Patriots buscará forzar el error temprano.

Elección de la redacción: Dada la fiabilidad de ambas unidades defensivas y la inexperiencia de Stidham en escenarios de este calibre, el Under (Bajas) de 41.5 puntos se perfila como la opción más lógica. Si buscas un ganador, los Patriots -4.5 son favoritos, pero Denver como local ha demostrado ser un hueso duro de roer.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González