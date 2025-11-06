Italia - Serie A 2025-2026

Inter vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Inter y Lazio. El partido se jugará en el estadio San Siro el domingo 9 de noviembre a las 15:45 horas. Será arbitrado por Gianluca Manganiello.

Por

MeridianoBet
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 12:53 pm
Inter vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Inter y Lazio correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio San Siro desde las 15:45 horas, el domingo 9 de noviembre.

Así llegan Inter y Lazio

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 2-1 a Hellas Verona en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio venció en casa a Cagliari por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 3 en su arco.

 

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 21 puntos (7 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

Inter tendrá que verse las caras con Milan en la próxima fecha, cuando jueguen el "Derby della Madonnina". El duelo se celebrará en el estadio San Siro, el 23 de noviembre desde las 16:45 (hora Argentina).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Gianluca Manganiello.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Napoli 22 10 7 1 2 8
2
Inter 21 10 7 0 3 12
3
Milan 21 10 6 3 1 8
4
Roma 21 10 7 0 3 5
8
Lazio 15 10 4 3 3 6
DataFactory

 

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Inter y Lazio, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG Hipismo La Rinconada Carreras
Jueves 06 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)