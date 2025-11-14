Eslovenia se enfrentará ante Kosovo por la fecha 5 del grupo B

Suscríbete a nuestros canales

Mañana desde las 15:45 horas, Eslovenia recibirá a Kosovo en el estadio SRC Stozice, por la fecha 5 del grupo B de las Eliminatorias.

Así llegan Eslovenia y Kosovo

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Eslovenia en partidos de las Eliminatorias

Eslovenia llega con resultado de empate, 0-0, ante Suiza. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Kosovo en partidos de las Eliminatorias

Kosovo llega triunfante luego de ver caer a Suecia con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 3 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó en empate a 0.

Kosovo se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Eslovenia tiene que ganar para subir de posiciones al estar en tercer puesto y tener 3 puntos.

Clément Turpin es el árbitro designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Eslovenia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo B - Fecha 6: vs Suecia: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Kosovo en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo B - Fecha 6: vs Suiza: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Eslovenia y Kosovo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.