Eslovaquia e Irlanda del Norte se encuentran en la fecha 5 del grupo A

Eslovaquia e Irlanda del Norte se enfrentan por la fecha 5 del grupo A de las Eliminatorias, en el estadio Kosicka Futbalova Arena, desde las 15:45 horas.

Así llegan Eslovaquia y Irlanda del Norte

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Alemania.

Últimos resultados de Eslovaquia en partidos de las Eliminatorias

Eslovaquia sacó un triunfo frente a Luxemburgo, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Irlanda del Norte en partidos de las Eliminatorias

Irlanda del Norte llega a este encuentro con una derrota ante Alemania por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 5.

Eslovaquia ha mantenido una racha impresionante en el estadio Tehelné Pole, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Irlanda del Norte fue el ganador por 2 a 0.

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Eslovaquia está detrás del líder del Grupo A con 9 unidades, mientras Irlanda N. se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que está en tercer puesto con 6 puntos.

El árbitro encargado de dirigir el partido será István Kovács.

Fecha y rival de Eslovaquia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Alemania: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Irlanda del Norte en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Luxemburgo: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Eslovaquia e Irlanda del Norte, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

