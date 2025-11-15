Escocia vs Dinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

El próximo martes 18 de noviembre, a partir de las 15:45 horas, Dinamarca visita a Escocia en el estadio Hampden Park, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo C de las Eliminatorias.

Así llegan Escocia y Dinamarca

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Escocia en partidos de las Eliminatorias

Escocia viene de empatar ante Grecia por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 2 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Dinamarca en partidos de las Eliminatorias

El anterior partido jugado por Dinamarca acabó en empate por - ante Belarús. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Convirtió 12 goles a sus rivales y le han encajado 1 tanto.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y firmaron un empate en 0.

En la tabla del Grupo C, Dinamarca está en la cima y tiene 10 puntos con 12 goles anotados, mientras que Escocia tiene 10 unidades con 7 tantos y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el segundo lugar).

Fecha y rival de Escocia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo C - Fecha 6: vs Dinamarca: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Dinamarca en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo C - Fecha 6: vs Escocia: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Escocia y Dinamarca, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.