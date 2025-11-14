Escocia se enfrentará a Grecia por la fecha 5 del grupo C

Suscríbete a nuestros canales

Grecia y Escocia se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo C de las Eliminatorias, a partir de las 15:45 horas en el estadio Georgios Karaiskakis.

Así llegan Grecia y Escocia

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Grecia en partidos de las Eliminatorias

Grecia no pudo ante Dinamarca en el Parken Stadion. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Escocia en partidos de las Eliminatorias

Escocia venció 2-1 a Belarús en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 7 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Escocia sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Escocia tiene 10 unidades y es el segundo en el Grupo C. Por otro lado, Grecia busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica en tercer lugar y consiguió 3 puntos.

El encuentro será supervisado por Jesús Gil Manzano, el juez encargado.

Fecha y rival de Grecia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo C - Fecha 6: vs Belarús: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Escocia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo C - Fecha 6: vs Dinamarca: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Grecia y Escocia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

