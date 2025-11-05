EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: Benfica y Bayer Leverkusen empatan 0-0

Suscríbete a nuestros canales

El árbitro pita el comienzo del complemento en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica. Hasta el momento, B. Leverkusen y Benfica no se sacan ventaja y ninguno abrió el marcador.

Las estadísticas del encuentro entre Benfica y Bayer Leverkusen de la Champions:

Posesión: Benfica (52%) VS Bayer Leverkusen (48%)

(52%) VS (48%) Tiros al arco: Benfica (7) VS Bayer Leverkusen (0)

(7) VS (0) Fouls cometidos: Benfica (3) VS Bayer Leverkusen (4)

(3) VS (4) Pases Correctos: Benfica (251) VS Bayer Leverkusen (268)

(251) VS (268) Pases Incorrectos: Benfica (27) VS Bayer Leverkusen (33)

(27) VS (33) Recuperaciones: Benfica (4) VS Bayer Leverkusen (4)

(4) VS (4) Tarjetas Amarillas: Benfica (0) VS Bayer Leverkusen (1)

Así llegan Benfica y Bayer Leverkusen

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica no pudo ante Newcastle United en el St. James Park. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 2 encuentros durante el campeonato. Tuvo 7 goles en contra y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen llega a este partido con una derrota por 2 a 7 ante PSG.

Simone Sozza fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Formación de Benfica hoy

José dos Santos Mourinho Félix eligió una alineación 4-5-1 con Anatoliy Trubin en el arco; Fredrik Aursnes, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en defensa; Richard Rios, Enzo Barrenechea, Dodi Lukebakio, Leandro Barreiro y Georgiy Sudakov en el medio; y Vangelis Pavlidis en la delantera.

Formación de Bayer Leverkusen hoy

Por su parte, Kasper Hjulmand presentó un esquema táctico 3-6-1 con el portero Mark Flekken; Jarell Quansah, Loic Bade, Edmond Tapsoba en el muro defensivo; Arthur, Aleix García, Ibrahim Maza, Alejandro Grimaldo, Claudio Echeverri y Ernest Poku en el centro del campo; y Christian Kofane como delantero.

