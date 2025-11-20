Elche vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Elche recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 13 de la Liga, el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 16:00 horas, en el estadio Martínez Valero.
Así llegan Elche y Real Madrid
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche sacó un empate por 1 en su visita a Real Sociedad. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Rayo Vallecano. No fue derrotado en las últimas jornadas, ganando los 4 juegos más recientes de forma consecutiva. Suma 10 goles a favor frente a 2 en contra.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 4-0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|31
|12
|10
|1
|1
|16
|2
|Barcelona
|28
|12
|9
|1
|2
|17
|3
|Villarreal
|26
|12
|8
|2
|2
|14
|4
|Atlético de Madrid
|25
|12
|7
|4
|1
|13
|11
|Elche
|15
|12
|3
|6
|3
|-1
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Girona: 7 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Mallorca: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 14: vs Girona: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas