España - LALIGA 2025 - 2026

Elche vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Elche y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero el sábado 31 de enero a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 10:54 am
Elche vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga
El duelo entre Elche y Barcelona correspondiente a la fecha 22 se disputará en el estadio Martínez Valero desde las 16:00 horas, el sábado 31 de enero.

Así llegan Elche y Barcelona

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Levante. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Real Oviedo por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.

 

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 24 puntos (5 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 52 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (17 PG - 1 PE - 3 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 52 21 17 1 3 35
2
Real Madrid 51 21 16 3 2 28
3
Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21
4
Villarreal 41 20 13 2 5 16
11
Elche 24 21 5 9 7 0
DataFactory

 

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 23: vs Real Sociedad: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Mallorca: 7 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

